Крупную партию героина и оружия изъяли силовики в Удмуртии

Операцию совместно провели сотрудники УФСБ и МВД по республике.

Ижевск. Удмуртия. Крупную партию героина и оружия изъяли правоохранительные органы в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по республике в понедельник, 11 октября.

Отмечается, что сотрудники УФСБ и регионального МВД пресекли деятельность группы лиц, причастных к хранению, транспортировке и сбыту героина в особо крупном размере, а также незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято наркотическое средство «героин» массой более 1 кг, а также незаконно хранимые два пистолета ИЖ-71, четыре магазина к ним, две гранаты РГН со взрывателями, автомат АК-47, два магазина к нему, 502 патрона калибра 7,62 мм», — уточняется в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела и заключили под стражу. Следственные действия продолжаются.