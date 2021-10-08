Заболеваемость мышиной лихорадкой в Удмуртии за год снизилась в полтора раза

Заражённых выявили в 19 районах и 4 городах республики.

Ижевск. Удмуртия. С января по сентябрь 2021 года включительно в Удмуртии выявили 196 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Показатель 2020 года был в 1,5 раза выше, а в среднем по годам — в 2,5 раза, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В числе заболевших в этом году 12 детей. Никто из пациентов не скончался.

Зараженных выявили в 19 районах и 4 городах республики. Сельские жители болеют в 2,5 раза чаще городских.

Так, в Алнашском районе уровень заболеваемости мышиной лихорадкой в 6 раз выше среднего по региону и в 1,5 раза выше, чем в среднем по району. Неблагоприятная динамика сложилась и в Кизнерском и Шарканском районах: средние показатели республики превышены в 5,9 и 5,5 раз соответственно. В Селтинском, Сюмсинском и Граховском районах — в 3-4 раза.

В Роспотребнадзоре напомнили, что инфекция в основном передаётся воздушно-пылевым путём. Также можно заразиться при контакте с предметами, через употребление воды или пищи. Среди основных симптомов болезни выделяют высокую температуру тела, головную боль, снижение давления, боль в глазах и нарушение зрения, редкий пульс, тошноту.

Напомним, что Удмуртия вошла в список регионов, подверженных нездоровому образу жизни. В числе признаков был высокий в ПФО показатель заболеваемости ГЛПС: 25,46 случаев на 100 тыс. населения.