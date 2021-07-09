Тело мужчины нашли в затонувшем автомобиле в Уве

Водитель не справился с управлением.



Ува. Удмуртия. Затонувший автомобиль нашли в водоеме в Уве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Сигнал о том, что в автомобиле на дне пруда находится человек, поступил 8 июля. Прибывшие спасатели достали машину. В ней обнаружили тело 59-летнего жителя.

Незадолго до трагедии погибший мужчина вместе с родственником выпивал алкоголь. Отдохнув, они поехали на автомобиле домой. У водоема водитель не справился с управлением, машина перевернулась и выехала в воду. Сам водитель смог спастись.

Проводится доследственная проверка.