Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Мусорная реформа: новая экология Удмуртии Лонгрид «Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада Лонгрид Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид

Тело мужчины нашли в затонувшем автомобиле в Уве

10:20, 09 июля, 2021
Анна Торхова
Тело мужчины нашли в затонувшем автомобиле в Уве
10:20, 09 июля, 2021
Анна Торхова
1317
0
#Ува\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#расследование
Фото: пресс-служба СУ СК России по УР
1317
0

Водитель не справился с управлением.

Ува. Удмуртия. Затонувший автомобиль нашли в водоеме в Уве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Сигнал о том, что в автомобиле на дне пруда находится человек, поступил 8 июля. Прибывшие спасатели достали машину. В ней обнаружили тело 59-летнего жителя.

Незадолго до трагедии погибший мужчина вместе с родственником выпивал алкоголь. Отдохнув, они поехали на автомобиле домой. У водоема водитель не справился с управлением, машина перевернулась и выехала в воду. Сам водитель смог спастись.

Проводится доследственная проверка.

10:20, 09 июля, 2021
Анна Торхова
1317
0
#Ува\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#расследование