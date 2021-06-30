В Удмуртии осудили мужчину, убившего девушку 15 лет назад

Изначально дело не удалось раскрыть из-за ложных показаний свидетелей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили мужчину за нападение и убийство женщины в 2006 году. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Удмуртской Республики.

В октябре 2006 года 18-летний наркоман со своими приятелями в поисках денег на новую дозу героина пришел квартиру к 24-летняей племяннице отчима. Она отказалась отдавать обвиняемому деньги, и в результате горожанин напал на неё. По данным прокуратуры Удмуртии, он 16 раз ударил ее ножом, от чего молодая женщина скончалась на месте. Подсудимый похитил видеокамеру, 2000 рублей и скрылся с места преступления. Камеру он смог обменять на дозу наркотика.

Мать девушки осталась с двухлетней дочерью потерпевшей и ждала наказания убийцы, которого не удалось найти. Преступление осталось нераскрытым.

Спустя почти 15 лет с момента убийства, в январе 2021 года, полиция задержала уже взрослого 32-летнего мужчину. Это было вызвано новыми показаниями свидетелей, которые они утаили во время допросов в 2006 году. Они были знакомы с преступником и знали об убийстве. В настоящее время, когда свидетели потеряли связи с подсудимым, они достоверно рассказали об обстоятельствах преступления.

Одна наркозависимая девушка оказалась очевидцем убийства. Также выяснилось, что показания одного из свидетелей создали алиби обвиняемому, что препятствовало оперативному раскрытию преступления.

29 июня 2021 года суд вынес приговор мужчине, обвиняемого по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряжённое с разбоем»).

Подсудимый так и не признал вину, но следствие собрало достаточные доказательства его причастности. Осужденного лишат свободы на 23 года в исправительной колонии строгого режима. Это заключение было выдвинуто в связи со смягчающими обстоятельствами - тяжёлые хронические заболевания у подсудимого и состояние здоровья его брата-инвалида, а также фактические обстоятельства содеянного, их общественную опасность.

Также мужчина должен выплатить штраф матери потерпевшей за причинение морального вреда.