В Удмуртии накрыли банду наркосбытчиков из 14 человек

Несколько месяцев они распространяли запрещённые вещества через интернет-магазин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дело банды наркосбытчиков направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Фигурантами уголовных дел стали 14 жителей Удмуртии, Башкортостана, а также Кировской, Нижегородской и Калининградской областей. По версии следствия, молодые люди 19-35 лет несколько месяцев занимались сбытом наркотиков. Для этого они создали интернет-магазин. Запрещённые вещества обвиняемые закапывали в лесах Удмуртии и прилегающих к ней регионов.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Удмуртии задержали всех участников банды и провели обыски по местам их жительства. Изъято более 2 кг запрещённых веществ.

Кроме того, четверо обвиняемых занимались отмыванием более 1 млн рублей, полученного с продажи наркотиков.

Всех участников банды преследуют по статьям Уголовного кодекса о сбыте и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также об участии в преступном сообществе и отмывании денег. Им грозит до 20 лет лишения свободы.