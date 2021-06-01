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В Удмуртии накрыли банду наркосбытчиков из 14 человек

16:55, 01 июня, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии накрыли банду наркосбытчиков из 14 человек
16:55, 01 июня, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#криминал\n#наркотики\n#МВД Удмуртии
Фото: МВД Удмуртии
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Несколько месяцев они распространяли запрещённые вещества через интернет-магазин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дело банды наркосбытчиков направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Фигурантами уголовных дел стали 14 жителей Удмуртии, Башкортостана, а также Кировской, Нижегородской и Калининградской областей. По версии следствия, молодые люди 19-35 лет несколько месяцев занимались сбытом наркотиков. Для этого они создали интернет-магазин. Запрещённые вещества обвиняемые закапывали в лесах Удмуртии и прилегающих к ней регионов. 

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Удмуртии задержали всех участников банды и провели обыски по местам их жительства. Изъято более 2 кг запрещённых веществ. 

Кроме того, четверо обвиняемых занимались отмыванием более 1 млн рублей, полученного с продажи наркотиков.

Всех участников банды преследуют по статьям Уголовного кодекса о сбыте и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также об участии в преступном сообществе и отмывании денег. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

16:55, 01 июня, 2021
Андрей Бирюков
191
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#криминал\n#наркотики\n#МВД Удмуртии