Помимо кустов, в его нарколаборатории нашли расфасованную марихуану.

Можга. Удмуртия. Житель Можги под видом микрозелени выращивал коноплю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Специально для своего «занятия» обвиняемый арендовал помещение в промышленном здании. Установил там лампы, вентиляторы, систему капельного полива, и несколько месяцев выращивал коноплю, деля вид, что занимается экологически чистой зеленью и микрозеленью.

Сотрудники полиции обнаружили в его нарколаборатории 170 кустов конопли, еще почти 5,5 кг марихуаны были расфасованы по пакетам.

30-летнему жителю Можги грозит до 20 лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 231 УК России («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства»), а также части 4 статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).