В Ижевске сбили двух детей-велосипедистов

Оба ребенка получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске две женщины, управляющие машинами, сбили мальчика и девочку на велосипедах. Об этом сообщает управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

20 мая на улице Тверской водитель автомобиля «Киа Рио», 39-летняя женщина, наехала на восьмилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок получил травмы.

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Школьная. 55-летняя женщина на машине «Шкода Рапид» сбила велосипедиста - восьмилетнюю девочку. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.