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В Ижевске сбили двух детей-велосипедистов

12:50, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске сбили двух детей-велосипедистов
12:50, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
587
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#велосипедисты\n#дети\n#водители
Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
587
0

Оба ребенка получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске две женщины, управляющие машинами, сбили мальчика и девочку на велосипедах. Об этом сообщает управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

20 мая на улице Тверской водитель автомобиля «Киа Рио», 39-летняя женщина, наехала на восьмилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок получил травмы.

Второе дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Школьная. 55-летняя женщина на машине «Шкода Рапид» сбила велосипедиста - восьмилетнюю девочку. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.

12:50, 21 мая, 2021
Екатерина Сентемова
587
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#велосипедисты\n#дети\n#водители