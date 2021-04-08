В Можге водитель и пассажир «Ауди» попытались скрыться в лесу от сотрудников ДПС

В ходе преследования патрулю пришлось стрелять по колесам.

Можга. Удмуртия. Полицейским в Можге пришлось стрелять по колесам нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Ночью на перекрестке улиц Гагарина и Южной сотрудники автопатруля ДПС заметили «Ауди», которая ехала с одной включенной фарой. Правоохранители потребовали водителя остановиться, но он вместо этого попытался скрыться.

Автомобиль начали преследовать, требуя остановиться. Водитель в свою очередь создавал аварийные ситуации, не реагировал на светофоры, ехал с превышением скорости.

После «Ауди» выехала за пределы Можги и направилась в сторону Кизнера. Сотрудникам пришлось применить табельное оружие – выстрелить по правому колесу. Когда машина остановилась, водитель вместе с пассажиром убежали в лес, но все равно были задержаны сотрудниками ДПС.

Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения 24-летний житель Можги отказался, за что на него составили административный протокол. Также протокол составили по части 2 статьи 12.25 КоАП России («Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке»).