Неладное заподозрили родственники женщины.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска отдала мошеннице более 1 млн рублей за снятие порчи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

26-летняя ижевчанка, работающая специалистом страховой компании, узнала о наложенной на нее и ее близких «порче» в марте этого года. Она поверила неизвестной женщине, которая пообещала помочь.

«Потерпевшая брала в различных банках кредиты на разные суммы и отправляла их на счета, которые сообщала злоумышленница. После того как потерпевшей перестали выдавать кредиты в банках, она сдала в ломбард все свои золотые украшения», – рассказали правоохранители.

В конце декабря женщина сдала в ломбард свою норковую шубу и ноутбук, а также начала просить в долг у родственников. Именно близкие заподозрили неладное.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Стоит отметить, что в минувшие выходные в полицию обратились 17 жителей Удмуртии, которые дистанционно перевели мошенникам более 2,24 млн рублей. Потерпевшими оказались жители Ижевска, Глазова, Воткинска, Сарапула, Завьяловского и Малопургинского районов в возрасте от 26 до 70 лет.

В большинстве случаев жители покупались на схему о «зеркальных кредитах». Также зарегистрированы факты хищения денег под предлогом покупки и продажи товаров в сети интернет.