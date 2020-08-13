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За сутки жители Удмуртии отдали мошенникам почти 2,5 млн рублей

10:30, 13 августа, 2020
Анна Торхова
За сутки жители Удмуртии отдали мошенникам почти 2,5 млн рублей
10:30, 13 августа, 2020
Анна Торхова
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: pixabay.com
143
0

Неизвестные обманули 15 человек.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки с банковских карт жителей Удмуртии мошенники похитили 2 млн 398 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Жертвами злоумышленников стали 15 человек – из Ижевска, Воткинска, Камбарки и Балезино.

Кто-то потерял деньги при покупке товаров в интернете. Жителю Воткинска позвонил неизвестный, откликнувшийся на объявление о продаже тренажера. Он попросил продавца перейти по ссылке, якобы для перевода денег. Когда потерпевший выполнил действия, у него списали 15 тыс. рублей.

Ижевчанка на этом же сайте разместила объявление о продаже квартиры. Псевдо-покупательница заполучила данные банковской карты женщины и пообещала перевести аванс. В итоге со счета потерпевшей списали 230 тыс. рублей.

В целом под предлогом незаконной транзакции за сутки у жителей Удмуртии похитили до 390 тыс. рублей.

В МВД напоминают, никому не называть данные своих карт, пин-коды и пароли из смс-сообщений. В банках имеется вся необходимая информация для проведения операций. В случае сомнений, звоните на «горячую линию» банка, номер которой указан на обороте карты.

Напомним, за прошедшие выходные мошенники сняли с карт жителей 1,7 млн рублей.

10:30, 13 августа, 2020
Анна Торхова
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники

 

 

 


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