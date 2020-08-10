За выходные мошенники похитили более 1,7 млн рублей с банковских карт жителей Удмуртии

Жертвами злоумышленников стали как молодые, так и пожилые люди.
Ижевск. Удмуртия. За прошедшие выходные мошенники похитили более 1,7 млн рублей с банковских карт жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Жертвами злоумышленников стали 20 человек в возрасте от 23 до 88 лет. Дистанционным способом у них похитили 1 740 000 рублей.
В основном в полицию обратились жители Ижевска, Воткинска, Можгинского, Игринского и Увинского районов.
Часть обращений находятся на проверке, по другим фактам хищения возбудили уголовные дела.
Так, например, в отделение МВД Балезинского района обратился местный житель. Он рассказал, что у него похитили более 170 тыс. рублей. Мужчине позвонила с московского номера якобы сотрудница банка. Женщина сообщила, что с карты пенсионера пытаются провести незаконную транзакцию и предложила ему подойти к банкомату, чтобы предотвратить это.
58-летний мужчина последовал указаниям и под диктовку сделал несколько операций. Таким образом он перевел на несколько телефонных номеров 174 тыс. рублей. Пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, когда получил смс о списании денег. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
Напомним, что в выходные 1 и 2 августа в полицию обратилось 16 человек, заявивших о хищении денег с их банковских счетов. За эти дни мошенники смогли похитить только 1,2 млн рублей.
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Если в июне 2019 года по подобным фактам возбудили 65 уголовных дел, то в октябре их число достигло 250. За 10 дней ноября 100 жителей Удмуртии лишились 6,5 млн рублей, за пять предыдущих месяцев эта сумма превысила 30 млн рублей.