Решившая искупаться на реке Кама женщина утонула в Сарапуле

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.





Сарапул. Удмуртия. Женщина утонула в реке Кама в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным проверки, днем 6 августа 59-летняя местная жительница гуляла по набережной Камы с подругой и дочерью. Пожилая женщина пошла купаться и утонула. Прибывшим на место происшествия спасателям не удалось найти тело. В итоге его обнаружил житель Сарапула. Мужчина находился на лодочной станции и заметил тело в реке в районе улицы Набережная. Это произошло только 8 августа в 07:35.



Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев, уже назначена судебно-медицинская экспертиза.



Напомним, что 7 августа в Ижевском пруду обнаружили труп женщины. Его нашел рыбак напротив ТЭЦ-1 по проезду Дерябина.