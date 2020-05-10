Эвакуированных жителей села Пугачево в Удмуртии пустят в дома вечером

В 18 часов обещали начать подключать газ.



Пугачево. Удмуртия. Жителям военного городка села Пугачево в Удмуртии разрешили вернуться в свои дома вечером 10 мая. Как написал на своей странице в соцсети глава администрации Малопургинского района Сергей Юрин, в квартиры людей начнут пускать в 18:00 по ижевскому времени.

Чиновник попросил селян соблюдать общественный порядок и масочный режим, а также не создавать толпы и скопления. Также Сергей Юрин напомнил, что до утра 11 мая улицы населенного пункта будут патрулировать бойцы Росгвардии.

Кроме того, глава администрации района сообщил, что подключение газа в квартиры начнется одновременно с возвращением жильцов. По возникающим вопросам следует обращаться в ЕДДС по телефону +7 952 402-32-40.

Также, по словам Сергея Юрина, пожарные продолжают проливку термоочагов.

Напомним, 9 мая из-за возгорания сухой травы в окрестностях села Пугачево Малопургинского района Удмуртии начали детонировать снаряды, утерянные ранее при пожаре на располагавшемся неподалеку арсенале Минобороны (в настоящее время не действует). В связи с риском для жителей села Пугачево была организована добровольная эвакуация. 10 мая в Малой Пурге находились больше 50 пуачевцев. Кроме того, часть людей нашла приют у родственников и друзей в разных населенных пунктах региона. В течение дня в Пугачево проводились работы по тушению пожара с воздуха при помощи авиации МЧС России.