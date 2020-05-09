Жителей удмуртского Пугачево могут эвакуировать в Ижевск

Здесь их примут пункты временного размещения.

Малая Пурга. Удмуртия. Жителей села Пугачево, где из-за горения травы начали взрываться снаряды, могут эвакуировать в санаторий Юськи и Ижевск. Об этом вечером 9 мая сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Все наши пункты временного размещения – это и школы непосредственно здесь, это и Юськи санаторий, но главным образом это ПВР Ижевска – «Чекерил», «Энергетик», «Дзержинец» – полностью готовы принять людей. Транспортные средства также полностью готовы», - рассказал Бречалов.

По его словам, эвакуация уже началась. Часть пугачевцев самостоятельно покинула село и отправилась к родственникам. В первую очередь власти планируют вывезти людей с различными заболеваниями, чтобы в случае введения режима ЧС не пришлось делать этого в экстренном порядке. «В зоне риска сейчас около 1400 человек. Мы полностью готовы к их эвакуации», - отметил глава Удмуртии.

Ситуация осложняется распространением коронавируса. Жителей постараются разместить максимально изолированно друг от друга. Лиц, из числа контактировавших с заразившимися, переведут в больницу.

В настоящее время площадь пожара составляет порядка 4 га. До места скопления снарядов – 300 метров, до ближайших домов – 800 метров. По словам Бречалова, каждые 20-30 минут идет сверка данных, власти готовы в случае необходимости ввести режим чрезвычайной ситуации. Тогда в течение часа будет необходимо вывезти всех жителей. Пока же эвакуация – добровольная.