У федеральной трассы в Малопургинском районе может появиться новый придорожный комплекс

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе у деревни Бобья-Уча может появиться придорожный комплекс. Для реализации инвестпроекта выделен участок земли у федеральной трассы. Об этом сообщил глава района Александр Деев.

Идёт поиск инвесторов для реализации проекта. Муниципалитет со своей стороны окажет помощь на каждом этапе. Площадь участка составляет 4 га. Здесь предполагается строительство придорожного сервиса с продажей топлива, запчастей, аксессуаров и продуктов.