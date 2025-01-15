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У федеральной трассы в Малопургинском районе может появиться новый придорожный комплекс

15:14, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
У федеральной трассы в Малопургинском районе может появиться новый придорожный комплекс
15:14, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
197
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
197
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Площадь участка составляет 4 га. 

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе у деревни Бобья-Уча может появиться придорожный комплекс. Для реализации инвестпроекта выделен участок земли у федеральной трассы. Об этом сообщил глава района Александр Деев. 

Идёт поиск инвесторов для реализации проекта. Муниципалитет со своей стороны окажет помощь на каждом этапе. Площадь участка составляет 4 га. Здесь предполагается строительство придорожного сервиса с продажей топлива, запчастей, аксессуаров и продуктов. 

15:14, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
197
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#транспорт