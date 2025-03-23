Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге планируют благоустроить набережную пруда. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Малопургинского района Александр Деев.

На пруду хотят обустроить пляжную зону, чтобы жители могли отдыхать и заниматься спортом. В этом году здесь также планируют провести соревнования по плаванию в рамках Республиканских летних сельских спортивных игр (0+).

Пока же малопургинцев попросили придумать название для набережной.

«Хочется более масштабного, глобального названия... Размером с океан или хотя бы море, чтоб в перспективе разные части набережной назвать более мелкими морскими/океанскими терминами: бухта, гавань, мыс, берег, море, остров. И помните: как вы яхту назовете, так она и поплывёт!», – поделился пожеланиями Александр Деев.

Оставить свои предложения можно в комментариях на странице главы.

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