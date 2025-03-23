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Жителей Малой Пурги попросили придумать название для набережной села

13:55, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Жителей Малой Пурги попросили придумать название для набережной села
13:55, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
110
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#Удмуртия\n#Малопургинский район\n#Малая Пурга\n#набережная\n#благоустройство\n#пруды
Источник фото: Александр Деев «ВКонтакте»
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Здесь собираются создать пространство для отдыха и занятий спортом.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге планируют благоустроить набережную пруда. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Малопургинского района Александр Деев.

На пруду хотят обустроить пляжную зону, чтобы жители могли отдыхать и заниматься спортом. В этом году здесь также планируют провести соревнования по плаванию в рамках Республиканских летних сельских спортивных игр (0+).

Пока же малопургинцев попросили придумать название для набережной.

«Хочется более масштабного, глобального названия... Размером с океан или хотя бы море, чтоб в перспективе разные части набережной назвать более мелкими морскими/океанскими терминами: бухта, гавань, мыс, берег, море, остров. И помните: как вы яхту назовете, так она и поплывёт!», – поделился пожеланиями Александр Деев.

Оставить свои предложения можно в комментариях на странице главы.

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13:55, 23 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
110
0
#Удмуртия\n#Малопургинский район\n#Малая Пурга\n#набережная\n#благоустройство\n#пруды