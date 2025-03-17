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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Юные крезисты из Малопургинского района выступят в Москве

17:55, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Юные крезисты из Малопургинского района выступят в Москве
17:55, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#Москва\n#музыка\n#концерт
Источник фото: Российская государственная детская библиотека
71
0

Они исполнят традиционные удмуртские песни на национальном инструменте.

Малая Пурга. Удмуртия. Юные жители Малопургинского района Удмуртии сыграют на крезе в Москве. Об этом сообщается в группе Российской государственной детской библиотеки в соцсети «ВКонтакте». 

В рамках проведения фестиваля «Неделя детской книги» (6+) библиотека пригласила выступить ансамбль крезистов Малопургинской детской школы искусств «Крезьгур». 

22 марта ансамбль устроит интерактивный концерт «Голос Крезя» (6+), на котором исполнит удмуртские песни. Музыку ребята сыграют на традиционном музыкальном инструменте Удмуртии — крезе. 

Также посетители узнают, чем крезь отличается от русских гуслей, и смогут поучаствовать в мастер-классе по игре на крезе, пыжкрезе, кубызе и ложках.  

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17:55, 17 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#Москва\n#музыка\n#концерт