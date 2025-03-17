Малая Пурга. Удмуртия. Юные жители Малопургинского района Удмуртии сыграют на крезе в Москве. Об этом сообщается в группе Российской государственной детской библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проведения фестиваля «Неделя детской книги» (6+) библиотека пригласила выступить ансамбль крезистов Малопургинской детской школы искусств «Крезьгур».

22 марта ансамбль устроит интерактивный концерт «Голос Крезя» (6+), на котором исполнит удмуртские песни. Музыку ребята сыграют на традиционном музыкальном инструменте Удмуртии — крезе.

Также посетители узнают, чем крезь отличается от русских гуслей, и смогут поучаствовать в мастер-классе по игре на крезе, пыжкрезе, кубызе и ложках.