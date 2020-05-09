Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево

По словам главы района, угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

Малая Пурга. Удмуртия. На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

По его словам, угрозы для жизни и здоровья жителей нет. «Оперативные службы на месте происшествия, ситуация под контролем», - написал он.

Вместе с тем, пользователи соцсетей говорят о том, что на месте происшествия было слышно несколько хлопков.

Напомним, что в первый раз пожар на территории военного арсенала произошел в июне 2011 года. С тех пор было еще несколько случаев возгораний на технической территории. Так, в мае 2018 года из-за пала сухой травы началась детонация разлетевшихся боеприпасов. Жителей военного городка на территории Пугачёво эвакуировали, пожар тушили несколько дней.