Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии после реконструкции открылся новый роботизированный коровник. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Удмуртии.

Ферма рассчитана на 140 коров, также на ней имеются два телятника, каждый из которых вмещает 120 малышей.

В коровнике установлено передовое оборудование. В хозяйстве уверены, что ежедневный надой с каждого корпуса составит четыре тонны молока.

Всего на реконструкцию трёх старых корпусов потратили почти 60 млн рублей. Сообщается, что для животных созданы комфортные условия: установлены новые стойловые места, модернизирован кормовой стол, улучшены общие условия содержания.

Кроме того, внедрена новая система содержания телят, которая должна обеспечить здоровый рост новых поколений стада.

Напомним, ранее роботизированная ферма появилась в Алнашском районе Удмуртии.