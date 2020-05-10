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К тушению пожара в окрестностях села Пугачево в Удмуртии присоединился самолет МЧС России

13:57, 10 мая, 2020
Евгений Кандаков
К тушению пожара в окрестностях села Пугачево в Удмуртии присоединился самолет МЧС России
13:57, 10 мая, 2020
Евгений Кандаков
294
0
#МЧС\n#авиация\n#Пугачево\n#эвакуация\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар\n#тушение пожара
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС по УР
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Площадь возгорания составляет сейчас 15 гектаров.

Пугачево. Удмуртия. На помощь спасателям Удмуртии, тушащим пожар возле села Пугачево Малопургинского района, прибыла авиация МЧС России. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства, к ликвидации возгорания присоединился самолет ИЛ-76.

Ранее работы вели вертолеты МИ-8. По данным на 13:00 ижевского времени, площадь пожара составляла 15 га. Открытых очагов горения сейчас нет, авиация ведет проливку действующих термоточек. Для мониторинга обстановки используются беспилотные летательные аппараты МЧС России. Тушение с земли на данный момент не представляется возможным, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии. В связи с опасностью заражения COVID-19 ведется дезинфекция техники и личного состава.

Для жителей Малопургинского района и их родственников работает телефон горячей линии 8 3412 51-45-50.

Напомним, возгорание сухой травы, приведшее к детонации утерянных снарядов на территории вокруг бывшего арсенала Минобороны, произошло 9 мая. В связи с тем, что место, где взрывались снаряды, находится в считаных сотнях метров от окраины Пугачево, была объявлена добровольная эвакуация жителей.

Как сообщила пресс-служба правительства Удмуртии в социальной сети ВКонтакте, на первую половину дня 10 мая в пунктах временного размещения в Малой Пурге оставались 52 человека. Для них организовали питание, проводится дезинфекция, все жители обеспечены средствами индивидуальной защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Некоторые пугачевцы временно разместились у родственников и друзей.

13:57, 10 мая, 2020
Евгений Кандаков
294
0
#МЧС\n#авиация\n#Пугачево\n#эвакуация\n#МЧС России по Удмуртии\n#пожар\n#тушение пожара

 

 

 


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