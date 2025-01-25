Глава Малопургинского района рассказал, как можно помочь семье, потерявшей детей в пожаре

Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Александр Деев рассказал, как можно помочь семье, которая утром 25 января в пожаре потеряла двух детей и лишилась квартиры. Информацию об этом он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, утром 25 января в Малой Пурге на первом этаже в одной из квартир дома по улице Лесной произошёл пожар. В квартире находились мать и трое её детей: 3, 5 и 13 лет. Мать и старшая дочка смогли самостоятельно выбраться из квартиры, а маленькие дети испугались и спрятались под кровать. Их не удалось спасти.

В настоящий момент квартира семьи непригодна для проживания. Остальные квартиры и жильцы не пострадали.

С семьёй сейчас работают психологи. Им будет обеспечено питание и проживание. Девочка временно разместится в Комплексном центре социального обслуживания населения, а родители — в гостиничном номере спорткомплекса.

Глава района также рассказал, куда могут обратиться люди, готовые помочь пострадавшей семье.

«Желающие помочь могут принести вещи в Малопургинскую центральную сельскую управу или в Комплексный центр социального обслуживания населения. При возникновении вопросов жильцы могут обращаться к директору сельской управы Елене Геннадьевне Нелюбиной. Телефон: 8-950-174-94-78», – сообщил Александр Деев.