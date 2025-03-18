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Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над внучкой соседей

17:20, 18 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над внучкой соседей
17:20, 18 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
65
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#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#дети\n#преступление\n#насилие
Источник фото: unsplash.com (Caleb Woods)
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Он получил 12 с половиной лет в колонии строгого режима.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии осудили 53-летнего местного жителя за действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей четырнадцати лет. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Летом 2023 года подсудимый, осознавая малолетний возраст внучки его соседей, совершил с ней иные действия сексуального характера с использованием её беспомощного состояния.

Суд признал мужчину виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и назначил ему наказание в виде 12 с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на один год.

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17:20, 18 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
65
0
#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#дети\n#преступление\n#насилие