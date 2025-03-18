Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе Удмуртии осудили 53-летнего местного жителя за действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей четырнадцати лет. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Летом 2023 года подсудимый, осознавая малолетний возраст внучки его соседей, совершил с ней иные действия сексуального характера с использованием её беспомощного состояния.

Суд признал мужчину виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и назначил ему наказание в виде 12 с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на один год.