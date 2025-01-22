Капремонт дороги возле села Пугачёво в Удмуртии планируется весной

Малая Пурга. Удмуртия. Жители Удмуртии обратились с жалобами на дорогу возле села Пугачёво Малопургинского района. Об этом информирует сообщество «Народный Фронт | Удмуртская Республика».

Как стало известно, на участке от 135-го км федеральной трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» до села Пугачёво дорога усеяна ямами и другими дефектами. Регулярно водители пробивают здесь колёса, а иногда попадают в аварии. Участок становится особенно опасным в условиях плохой видимости, например, ночью.

Отмечается, что по дороге помимо простых автомобилей курсируют школьные и междугородние автобусы.

«Прошлые полторы недели вёлся ямочный ремонт, будем его продолжать, а с весны выйдем на капитальный ремонт, будем менять здесь покрытие», — рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Чирков.