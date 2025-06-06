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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Четыре спортобъекта Малой Пурги обновляют к Республиканским летним сельским спортивным играм

17:30, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Четыре спортобъекта Малой Пурги обновляют к Республиканским летним сельским спортивным играм
17:30, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#ремонт\n#спорт\n#сельские спортивные игры
Источник фото: Скриншот видео Тимура Меджитова
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Игры начнутся уже 1 июля.  

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге к Республиканским летним сельским спортивным играм (0+) ремонтируют четыре объекта спортивной инфраструктуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов.  

Работы ведутся на стадионе «Маяк». Здесь подрядчик восстанавливает покрытие для городошного спорта и укладывает новую резиновую крошку на футбольном поле. Также рабочие обновляют внутреннюю отделку административного здания, раздевалки и санузлы с душевыми. 

В спортивном комплексе «Звёздный» строители обновляют цоколь, красят стены и приводят в порядок раздевалки. После игр здесь планируют отремонтировать кровлю.

В детско-юношеской спортивной школе ведутся работы по внутренней отделке, обновлению санузлов, дверей и фойе. А в спортивном зале местной гимназии модернизируют душевые. 

Напомним, что 34-е Республиканские летние сельские спортивные игры пройдут с 1 по 5 июля в Малой Пурге. Их талисманом станет Пургиночка. Во время состязаний будет разыграно 16 комплектов наград. 

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17:30, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
351
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#ремонт\n#спорт\n#сельские спортивные игры