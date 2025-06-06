Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге к Республиканским летним сельским спортивным играм (0+) ремонтируют четыре объекта спортивной инфраструктуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов.

Работы ведутся на стадионе «Маяк». Здесь подрядчик восстанавливает покрытие для городошного спорта и укладывает новую резиновую крошку на футбольном поле. Также рабочие обновляют внутреннюю отделку административного здания, раздевалки и санузлы с душевыми.

В спортивном комплексе «Звёздный» строители обновляют цоколь, красят стены и приводят в порядок раздевалки. После игр здесь планируют отремонтировать кровлю.

В детско-юношеской спортивной школе ведутся работы по внутренней отделке, обновлению санузлов, дверей и фойе. А в спортивном зале местной гимназии модернизируют душевые.

Напомним, что 34-е Республиканские летние сельские спортивные игры пройдут с 1 по 5 июля в Малой Пурге. Их талисманом станет Пургиночка. Во время состязаний будет разыграно 16 комплектов наград.