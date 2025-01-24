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Один из прудов в Малой Пурге могут облагородить для проведения соревнований по триатлону

08:32, 24 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Один из прудов в Малой Пурге могут облагородить для проведения соревнований по триатлону
08:32, 24 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
273
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#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Александр Деев
273
0

Состязания пройдут в рамках летних сельских спортивных игр.

Малая Пурга. Удмуртия. Малопургинский район готовится к проведению летних сельских спортивных игр (0+). Для соревнований могут даже облагородить нижний пруд в Малой Пурге, сообщил глава района Александр Деев.

В рамках игр будут проводиться соревнования по триатлону, один из этапов которых — плавание. Нижний пруд в Малой Пурге может стать местом заплывов.

«Для проведения соревнований по плаванию в рамках триатлона рассматриваем нижний пруд в селе Малая Пурга. Планируем его облагородить и создать комфортные условия не только для спортсменов, но и для наших жителей», — написал Александр Деев.

Напомним, уже в феврале в Удмуртии пройдут зимние сельские спортивные игры. 0+

08:32, 24 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
273
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#спорт