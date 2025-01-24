Один из прудов в Малой Пурге могут облагородить для проведения соревнований по триатлону

Малая Пурга. Удмуртия. Малопургинский район готовится к проведению летних сельских спортивных игр (0+). Для соревнований могут даже облагородить нижний пруд в Малой Пурге, сообщил глава района Александр Деев.

В рамках игр будут проводиться соревнования по триатлону, один из этапов которых — плавание. Нижний пруд в Малой Пурге может стать местом заплывов.

«Для проведения соревнований по плаванию в рамках триатлона рассматриваем нижний пруд в селе Малая Пурга. Планируем его облагородить и создать комфортные условия не только для спортсменов, но и для наших жителей», — написал Александр Деев.

Напомним, уже в феврале в Удмуртии пройдут зимние сельские спортивные игры. 0+