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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Главы районов Удмуртии поздравили дам песнями и плясками

15:05, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Главы районов Удмуртии поздравили дам песнями и плясками
15:05, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#Можгинский район\n#поздравления\n#8 марта\n#праздник
Источник фото: скриншот из видео Александра Деева «ВКонтакте»
219
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Весёлые видео они опубликовали в своих социальных сетях.

Малая Пурга. Удмуртия. Главы трёх районов Удмуртии выложили в своих соцсетях весёлые и креативные поздравления женщин с 8 марта.

Одно из видеопоздравлений — от главы Малопургинского района Александра Деева. «Дорогие наши мамы, жёны, сёстры, дочери, бабушки и внучки! Искренне поздравляем вас с самым прекрасным весенним праздником – 8 Марта!», – желает он.


Видео: Александр Деев «ВКонтакте»


Второе поздравление от главы Можгинского района Александра Васильева. «Планировал записать серьезное поздравление, а потом передумал. Хочется, чтобы наши милые дамы больше улыбались и смеялись. Особенно в такой день», – поделился он.


Видео: Александр Васильев «ВКонтакте»


Третий музыкальный подарок от мужского коллектива администрации Шарканского района и его главы Василия Муклина:


Видео: Василий Муклин «ВКонтакте»

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15:05, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
219
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Малая Пурга\n#Можгинский район\n#поздравления\n#8 марта\n#праздник