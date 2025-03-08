Малая Пурга. Удмуртия. Главы трёх районов Удмуртии выложили в своих соцсетях весёлые и креативные поздравления женщин с 8 марта.

Одно из видеопоздравлений — от главы Малопургинского района Александра Деева. «Дорогие наши мамы, жёны, сёстры, дочери, бабушки и внучки! Искренне поздравляем вас с самым прекрасным весенним праздником – 8 Марта!», – желает он.



Видео: Александр Деев «ВКонтакте»



Второе поздравление от главы Можгинского района Александра Васильева. «Планировал записать серьезное поздравление, а потом передумал. Хочется, чтобы наши милые дамы больше улыбались и смеялись. Особенно в такой день», – поделился он.



Видео: Александр Васильев «ВКонтакте»



Третий музыкальный подарок от мужского коллектива администрации Шарканского района и его главы Василия Муклина:



Видео: Василий Муклин «ВКонтакте»