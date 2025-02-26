Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид

В Удмуртии после капитального ремонта открылся подшиваловский детский сад

14:10, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии после капитального ремонта открылся подшиваловский детский сад
14:10, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Малая Пурга\n#Подшивалово\n#Удмуртия\n#детские сады
Источник фото: Администрация Малопургинского района
52
0

Открытие дверей состоялось 25 февраля.

Малая Пурга. Удмуртия. 25 февраля в деревне Подшивалово Малопургинского района после капитального ремонта открылсся детский сад. Здание, построенное ещё в 1986 году, преобразилось за счёт выделенных муниципальных средств. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Капитальный ремонт затронул все ключевые элементы здания: крыши, окон, дверей и инженерных коммуникаций. Здание оснастили новой мебелью и современным кухонным оборудованием. Благоустроена прилегающая территория, установлены новые заборы, над прогулочными площадками появились теневые навесы, которые защитят малышей от солнца и непогоды.

С 3 марта детский сад готов распахнуть свои двери для 150 воспитанников из Подшивалово и Пирогово. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:10, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Малая Пурга\n#Подшивалово\n#Удмуртия\n#детские сады