Малая Пурга. Удмуртия. 25 февраля в деревне Подшивалово Малопургинского района после капитального ремонта открылсся детский сад. Здание, построенное ещё в 1986 году, преобразилось за счёт выделенных муниципальных средств. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Капитальный ремонт затронул все ключевые элементы здания: крыши, окон, дверей и инженерных коммуникаций. Здание оснастили новой мебелью и современным кухонным оборудованием. Благоустроена прилегающая территория, установлены новые заборы, над прогулочными площадками появились теневые навесы, которые защитят малышей от солнца и непогоды.

С 3 марта детский сад готов распахнуть свои двери для 150 воспитанников из Подшивалово и Пирогово.