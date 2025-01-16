Ледяная скульптура жителя Малопургинского района заняла второе место на фестивале в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург. Ленинградская область. Ледяная скульптура жителя Малопургинского района завоевала второе место в фестивале «КроншЛёд» (0+) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает администрация Малопургинского района.

Фестиваль проходил в Петропавловской крепости с 1 по 14 января. Здесь лучшие скульпторы из России, Казахстана и Беларуси создали 14 арт-объектов из более 200 т льда, который привезли из Пермского края.

В фестивале принял участие преподаватель Малопургинской детской школы искусств Виктор Яковлев. Он представил свою ледяную скульптуру «Пушистые стражи», в которой изобразил знаменитых эрмитажных котов.

За две недели мероприятие посетили более 350 тыс. человек. Все они голосовали за понравившиеся арт-объекты. В результате ледовая скульптура «Пушистые стражи» уступила победителю 2% голосов и заняла второе место.