В Удмуртии в селе Малая Пурга на пожаре погибли двое детей

Малая Пурга. Удмуртия. Два ребёнка трех и пяти лет погибли во время пожара в селе Малая Пурга в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Предварительно, возгорание началось из-за игры младших детей с зажигалкой. Они подожгли мебель, испугались и спрятались под кроватью в другой комнате. Мать и её 13-летняя дочь пытались потушить пожар.

«Когда женщина и старшая дочь поняли, что справиться с огнем не могут, а дышать нечем, выбежали на балкон», – рассказал начальник органа дознания МЧС России Андрей Данилов.

Приехавший с работы отец смог вытащить двух детей из квартиры. Ребят госпитализировали с отравлением угарным газом, но спасти их не удалось.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Сейчас на месте работают следственные органы.

UPD: По факту случившегося в СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

В МЧС напоминают, что хранить дома списки и зажигалки нужно в недоступном для детей месте!