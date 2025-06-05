Малая Пурга. Удмуртия. 16 комплектов наград разыграют на летних сельских спортивных играх в Удмуртии, которые пройдут с 1 по 5 июля в Малой Пурге (18+). Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В список вошли армрестлинг, волейбол, дзюдо, гиревой спорт, городошный спорт, дуатлон, лёгкая атлетика, лапта, настольный теннис, перетягивание каната, полиатлон, соревнования спортивных семей, соревнования руководителей, троеборье дояров и механизаторов, футбол 7×7.

Первыми за выход в финал начали бороться дояры и механизаторы. Они будут состязаться в следующих программах троеборья: у дояров — сборка и разборка доильного аппарата, бег и силовая гимнастика, у механизаторов — соревнования по мастерству вождения трактора, бег и силовая гимнастика. Победителей определят как в личном, так и в командном первенстве.

«Если говорить о видах программы троеборья, то выделить любимый не могу: в каждом важно выкладываться полностью. Но самый сложный и ответственный для меня — это сборка-разборка доильного аппарата», — рассказала участница троеборья дояров от Юкаменского района Карина Зямбаева.

Сейчас в районах проводятся отборочные соревнования по настольному теннису, волейболу, футболу 7×7 и городошному спорту. Например, 19 и 20 апреля в Малой Пурге провели отборочный этап среди команд районов по настольному теннису. Лучшими стали участники из Балезинского и Завьяловского районов. Это позволило им получить прямой выход в финал. В рамках второго этапа в Селтах победу одержал Кезский и Воткинский районы. Последнюю путёвку в финал выиграла команда Алнашского района.

Отборочные игры среди мужских и женских команд по волейболу проходили в несколько этапов. Среди женщин за медали поборются Увинский, Балезинский, Можгинский, Кезский, Завьяловский, Сарапульский и Малопургинский районы. Среди мужских команд в финал прошли Завьяловский, Балезинский, Алнашский, Глазовский, Якшур-Бодьинский и Малопургинский районы.

В дисциплине по футболу 7х7 путёвку в финал получили Вавожский, Алнашский и Увинский районы.

1 июня в Кизнере завершился отборочный этап соревнований по городошному спорту. По его итогам за медали поборются команды Можгинского, Завьяловского, Игринскоого, Кизнерского, Шарканского и Малопургинского районов.

Напомним, что соревнования пройдут с 1 по 5 июля в Малой Пурге. Их талисманом станет Пургиночка.