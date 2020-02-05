Верховный суд Удмуртии заменил условное наказание на реальный срок членам межрегионального наркосообщества

Руководители вели деятельность из Таиланда.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии усилил наказание членам преступного сообщества, занимавшимся сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Осужденные не являются жителями Удмуртии, но масштаб их преступной деятельность носил межрегиональный характер, сбытом запрещенных веществ, их хранением, они занимались в Ижевске, Самаре, Архангельске, Екатеринбурге, Мурманске, Якутске, Южно-Сахалинске и других городах. Руководители сообщества вели деятельность дистанционно - из Таиланда.

Ранее их признали виновными в участии в преступном сообществе, совершении многочисленных эпизодов приготовления к сбыту наркотиков через Интернет. Члены группы незаконно оформляли банковские карты на своих родственников, знакомых и выводили таким образом деньги на свои счета.

Всего в состав преступного сообщества было вовлечено значительное число участников, в том числе 16 из них осуждены по настоящему уголовному делу. Апелляция посчитала, что наказание для некоторых из них является слишком мягким.

Двоим осужденным отменена отсрочка отбывания наказания, условная мера ответственности, и назначено лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.