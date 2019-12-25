Пять человек пострадали в аварии в Завьяловском районе Удмуртии

Водитель «Рено» двигался по встречной полосе.

Завьялово. Удмуртия. Два автомобиля столкнулись на дороге «Подъезд к городам Пермь и Ижевск от автодороги М-7 Волга» на территории Завьяловского района. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 25 декабря около 09:20.

Водитель «Рено Логан» - мужчина 1945 года рождения, ехал по встречной полосе, где столкнулся с автомобилем «Хендай».

В результате ДТП травмы получили оба водителя, пассажир «Рено» и две женщины-пассажирки второго авто.