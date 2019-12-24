Мальчик попал под колеса легковушки в Ижевске

Школьника госпитализировали.

Ижевск. Удмуртия. Мальчик попал под колеса легковушки на улице Татьяны Барамзиной вблизи дома №78 в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 23 декабря около 13:50. Водитель «Сузуки» - 46-летний мужчина, наехал на 11-летнего школьника, который переходил дорогу не по пешеходному переходу, в зоне его видимости.

В результате ДТП ребенок получил травмы и попал в больницу.