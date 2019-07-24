Один человек погиб и три пострадали в аварии на трассе «Ижевск-Воткинск»

Водитель «ВАЗа» не уступил дорогу.

Завьялово. Удмуртия. «ВАЗ-2107» и микроавтобус «Газель-Некст» столкнулись на трассе «Ижевск-Воткинск» в Завьяловском районе Удмуртии. Авария произошла 23 июля около 18:45, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Известно, что водитель легковушки – мужчина 1946 года, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом.

В результате водитель «ВАЗа» погиб, также пострадала его пассажирка, а также два пассажира микроавтобуса – женщины 1983 и 1964 года рождения. Всех госпитализировали.