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В Удмуртии сотрудников ФСИН обвинили в превышении должностных полномочий и вымогательстве

17:46, 06 марта, 2019
Георгий Поветкин
17:46, 06 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#ФСИН\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#УФСИН
Фото: mordovmedia.ru
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По версии следствия, мужчины выбивали из заключенных признательные показания, а также требовали у них деньги.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших сотрудников регионального управления ФСИН и одного заключенного. По информации прокуратуры, следствие считает, что мужчины с марта по август 2016 года избивали пятерых осужденных, выбивали из них признательные показания и вымогали 2,5 млн рублей.

«Четверо сотрудников следственного изолятора, а также один осужденный, применили насилие в отношении пяти лиц, содержащихся под стражей, с целью получения информации о совершении ими иных преступлений, получения признательных показаний, склонения к сотрудничеству с администрацией изолятора», - говорится в сообщении надзорного органа.

В отношении одного из соучастников уголовное дело в итоге выделили в отдельное производство, сейчас оно находится на рассмотрении в суде. Мужчина начал сотрудничать со следствием.

«В настоящее время сотрудники следственного изолятора от исполнения должностных обязанностей отстранены», - уточнили в прокуратуре.

Отметим, что за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, насилия и угрозой его применения»), грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

За преступления, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 163 УК России («Вымогательство с применением насилия, в крупном размере» и «вымогательство группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере»), грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

17:46, 06 марта, 2019
Георгий Поветкин
205
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#ФСИН\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#УФСИН

 

 

 


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