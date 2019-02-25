play
pause
  • $ 65.51 ↓
  • € 74.33 ↑

Прокурор и защитник потребовали для обвиняемого в обрушении дома в Ижевске меры медицинского характера

12:10, 25 февраля, 2019
Анна Торхова
12:10, 25 февраля, 2019
Анна Торхова
43
0
#здоровье\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#суд
43
0

Суд огласит решение 11 марта.

Ижевск. Удмуртия. Прокурор и защитник потребовали суд назначить обвиняемому по делу в обрушении дома №261 по улице Удмуртской в Ижевске Александру Копытову принудительные меры медицинского характера. Судебные прения, в ходе которых стороны выразили точку зрения по представленным ранее доказательствам, прошли в Верховном суде Удмуртии 25 февраля.

Как рассказала в судебном заседании гособвинитель Эльвира Юсупзянова, обвиняемый страдает шизофренией и, согласно экспертизе, является невменяемым. В соответствии с законом он не подлежит уголовной ответственности.

Из допроса подсудимого следует, что с 2010 года он стал замечать слежку, голоса соседей в голове говорили ему гадости, требовали сменить место жительства. Обвиняемый также утверждал, что соседи внедрили ему в слуховой нерв аппарат.

Мать Копытова рассказала, что её сын верил, что его хотят убить, что на потолке в комнате повсюду установлены записывающие устройства. В левом ухе он якобы слышал команды посторонних лиц. Женщина неоднократно водила сына к врачам, которые диагностировали у него шизофрению.

По словам одного из свидетелей, летом 2013 года Александр Копытов рассказал ему, что ищет инструкции по производству бомбы, чтобы подорвать подразделение полиции. Также в суде было установлено, что обвиняемый принимал наркотики, курительные смеси, спайс.

По мнению стороны защиты, подсудимый не желал наступления тяжких последствий.

«Действия его были направлены на то, чтобы прекратились галлюцинации, он сугубо больной человек», - пояснила защитник Копытова Валентина Чернецева.

По её словам, мужчина стеснялся своих соседей и думал, что о нем плохо отзываются.

Сторона защиты также попросила суд назначить обвиняемому применение мер медицинского характера, чтобы дать Копытову шанс излечиться и вести правомерный образ жизни.

Окончательное решение по делу суд огласит 11 марта в 10:00.

Напомним, обрушение дома на улице Удмуртской, 261 произошло 9 ноября 2017 года.

Жертвами трагедии стали 7 человек, в том числе 2 ребенка. Потерпевшими по уголовному делу признаны 459 человек. Материалы насчитываюсь 59 томов.

Обвиняемый рассказал, что «слышал голоса соседей». Экспертиза показала, что Александр Копытов страдает хроническим психическим заболеванием.

Ранее гособвинитель также рассказала в суде картину произошедшего.

Общее горе

"В момент взрыва я был на работе, собирался домой. Супруга тоже работала, дочь училась в школе во вторую смену", - рассказал один из жителей шестого подъезда. "Сперва не понял, что о моем доме идет речь, услышал от коллег о взрыве и решил посмотреть в интернете о случившемся.


12:10, 25 февраля, 2019
Анна Торхова
43
0
#здоровье\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#суд

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

12:23, 19 февраля, 2019
4552

Удмуртия в минуту: увольнение Килина и ошибочные платежки

4303
18:00, 19 февраля, 2019

В Удмуртии из продажи изъяли почти 600 кг опасного мяса

3725
14:35, 18 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

3610
17:30, 19 февраля, 2019

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

3459
11:31, 22 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
2569

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1727
09:31, 19 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

1467
14:38, 22 февраля, 2019

В России появилась вторая долларовая женщина-миллиардер

1378
13:57, 21 февраля, 2019

Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тыс рублей

1361
10:40, 20 февраля, 2019

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

19:00, 20 февраля, 2019
1733

Умер Карл Лагерфельд

1108
15:33, 19 февраля, 2019

Джеймс Кэмерон рассказал подробности сюжета «Аватара 2»

930
09:21, 20 февраля, 2019

Facebook назвал условие снятия блокировки со страниц проектов RT

768
11:37, 19 февраля, 2019

В НАТО увидели угрозу в послании Путина Федеральному собранию

734
09:45, 21 февраля, 2019