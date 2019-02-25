Прокурор и защитник потребовали для обвиняемого в обрушении дома в Ижевске меры медицинского характера

Суд огласит решение 11 марта.

Ижевск. Удмуртия. Прокурор и защитник потребовали суд назначить обвиняемому по делу в обрушении дома №261 по улице Удмуртской в Ижевске Александру Копытову принудительные меры медицинского характера. Судебные прения, в ходе которых стороны выразили точку зрения по представленным ранее доказательствам, прошли в Верховном суде Удмуртии 25 февраля.

Как рассказала в судебном заседании гособвинитель Эльвира Юсупзянова, обвиняемый страдает шизофренией и, согласно экспертизе, является невменяемым. В соответствии с законом он не подлежит уголовной ответственности.

Из допроса подсудимого следует, что с 2010 года он стал замечать слежку, голоса соседей в голове говорили ему гадости, требовали сменить место жительства. Обвиняемый также утверждал, что соседи внедрили ему в слуховой нерв аппарат.

Мать Копытова рассказала, что её сын верил, что его хотят убить, что на потолке в комнате повсюду установлены записывающие устройства. В левом ухе он якобы слышал команды посторонних лиц. Женщина неоднократно водила сына к врачам, которые диагностировали у него шизофрению.

По словам одного из свидетелей, летом 2013 года Александр Копытов рассказал ему, что ищет инструкции по производству бомбы, чтобы подорвать подразделение полиции. Также в суде было установлено, что обвиняемый принимал наркотики, курительные смеси, спайс.

По мнению стороны защиты, подсудимый не желал наступления тяжких последствий.

«Действия его были направлены на то, чтобы прекратились галлюцинации, он сугубо больной человек», - пояснила защитник Копытова Валентина Чернецева.

По её словам, мужчина стеснялся своих соседей и думал, что о нем плохо отзываются.

Сторона защиты также попросила суд назначить обвиняемому применение мер медицинского характера, чтобы дать Копытову шанс излечиться и вести правомерный образ жизни.

Окончательное решение по делу суд огласит 11 марта в 10:00.

Напомним, обрушение дома на улице Удмуртской, 261 произошло 9 ноября 2017 года.

Жертвами трагедии стали 7 человек, в том числе 2 ребенка. Потерпевшими по уголовному делу признаны 459 человек. Материалы насчитываюсь 59 томов.

Обвиняемый рассказал, что «слышал голоса соседей». Экспертиза показала, что Александр Копытов страдает хроническим психическим заболеванием.

Ранее гособвинитель также рассказала в суде картину произошедшего.