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В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

11:31, 22 февраля, 2019
Георгий Поветкин
11:31, 22 февраля, 2019
Георгий Поветкин
508
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#кладбище\n#суд\n#происшествие
Фото: СКР
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Силовики провели обыски на месте его работы и в доме.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Удмуртии, силовики провели обыски на месте работы Дмитрий Усатова и в его доме.

Мужчину заподозрили в получении взяток за выделение земельных участков под захоронение.

«Сегодня в суде решается вопрос о его аресте», - уточнили в СК.

Ранее в столице Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в отношении еще четырех руководителей городской службы администрации кладбищ.

«Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и их сообщники», - пишет СК РФ.

Следственный комитет on Twitter

Пятеро ритуальщиков задержаны в Ижевске. В регулярном получении взяток за выделение участков под захоронения обвиняется 43-летний Дмитрий Усатов, управляющий кладбища "Южное" г. Ижевска. Ранее возбуждено уг. дело в отношении еще четырех руководителей городской службы кладбищ https://t.co/LqCR92epQ9

Задержание руководителей службы кладбищ в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-22.

11:31, 22 февраля, 2019
Георгий Поветкин
508
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#кладбище\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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