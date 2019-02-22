Силовики провели обыски на месте его работы и в доме.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Удмуртии, силовики провели обыски на месте работы Дмитрий Усатова и в его доме.

Мужчину заподозрили в получении взяток за выделение земельных участков под захоронение.

«Сегодня в суде решается вопрос о его аресте», - уточнили в СК.

Ранее в столице Удмуртии следователи возбудили уголовное дело в отношении еще четырех руководителей городской службы администрации кладбищ.

«Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и их сообщники», - пишет СК РФ.

Следственный комитет on Twitter Пятеро ритуальщиков задержаны в Ижевске. В регулярном получении взяток за выделение участков под захоронения обвиняется 43-летний Дмитрий Усатов, управляющий кладбища "Южное" г. Ижевска. Ранее возбуждено уг. дело в отношении еще четырех руководителей городской службы кладбищ https://t.co/LqCR92epQ9