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Начальника службы администрации кладбищ Ижевска арестовали по подозрению во взятке

17:10, 12 февраля, 2019
Диана Ворончихина
17:10, 12 февраля, 2019
Диана Ворончихина
1844
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#кладбище\n#взятка\n#происшествие
Фото: arzik2
1844
0

Также задержаны его заместитель и двое подчиненных.

Ижевск. Удмуртия. Начальника службы администрации кладбищ МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» арестовали по подозрению в получении взятки. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, также задержаны его заместитель и двое подчиненных.

По данным следствия, 46-летний начальник службы, его 34-летний заместитель и их подчиненные, 45-летний управляющий Хохряковского кладбища и 29-летний смотритель кладбища, получали взятки от ритуальных агентств «за выделение земельных участков под захоронение на городских кладбищах и их благоустройство». Им предъявили обвинения по части 1 статьи  285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и  части 5 статьи 290 УК РФ («Получение  взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Мужчины задержаны. Начальник службы администрации кладбищ заключен под стражу. В отношении остальных сейчас решается вопрос по мере пресечения. 

По месту жительства мужчин проведены обыски, изъяты крупные суммы наличных. Следствие продолжается.

17:10, 12 февраля, 2019
Диана Ворончихина
1844
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#арест\n#кладбище\n#взятка\n#происшествие

 

 

 


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