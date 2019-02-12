Начальника службы администрации кладбищ Ижевска арестовали по подозрению во взятке

Также задержаны его заместитель и двое подчиненных.

Ижевск. Удмуртия. Начальника службы администрации кладбищ МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» арестовали по подозрению в получении взятки. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, также задержаны его заместитель и двое подчиненных.

По данным следствия, 46-летний начальник службы, его 34-летний заместитель и их подчиненные, 45-летний управляющий Хохряковского кладбища и 29-летний смотритель кладбища, получали взятки от ритуальных агентств «за выделение земельных участков под захоронение на городских кладбищах и их благоустройство». Им предъявили обвинения по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Мужчины задержаны. Начальник службы администрации кладбищ заключен под стражу. В отношении остальных сейчас решается вопрос по мере пресечения.

По месту жительства мужчин проведены обыски, изъяты крупные суммы наличных. Следствие продолжается.