Дмитрия Усатова заподозрили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Ижевск. Удмуртия. Управляющего Южного кладбища Ижевска заключили под стражу на 2 месяца. Дмитрия Усатова заподозрили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, суд установил, что характер преступных действий, общественная опасность содеянного и личность обвиняемого не дают оснований для избрания более мягкой меры пресечения.

«Мера пресечения избрана на срок 2 месяца – по 20 апреля 2019 года включительно», - заявили в пресс-службе.

О задержании Усатова стало известно в пятницу, 22 февраля. Ранее также были задержаны четверо сотрудников городской службы администрации кладбищ.