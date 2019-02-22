play
pause
  • $ 65.54 ↓
  • € 74.3 ↓

Управляющего Южного кладбища Ижевска заключили под стражу на 2 месяца

15:04, 22 февраля, 2019
Георгий Поветкин
15:04, 22 февраля, 2019
Георгий Поветкин
454
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация\n#арест\n#суд\n#происшествие
Фото: СКР
454
0

Дмитрия Усатова заподозрили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Ижевск. Удмуртия. Управляющего Южного кладбища Ижевска заключили под стражу на 2 месяца. Дмитрия Усатова заподозрили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества, суд установил, что характер преступных действий, общественная опасность содеянного и личность обвиняемого не дают оснований для избрания более мягкой меры пресечения.

«Мера пресечения избрана на срок 2 месяца – по 20 апреля 2019 года включительно», - заявили в пресс-службе.

О задержании Усатова стало известно в пятницу, 22 февраля. Ранее также были задержаны четверо сотрудников городской службы администрации кладбищ.

15:04, 22 февраля, 2019
Георгий Поветкин
454
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация\n#арест\n#суд\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Популярный эстрадный певец Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

16:05, 15 февраля, 2019
4518

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

3449
12:23, 19 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

3029
17:30, 19 февраля, 2019

В Ижевске вновь пообещали построить аквапарк

2904
11:05, 16 февраля, 2019

Подозреваемого в распространении порно ижевчанина задержали после ошибки с мужчиной

2547
16:18, 16 февраля, 2019

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

12:50, 15 февраля, 2019
5251

На Урале вынесли приговор матери, отравившей водкой младенца

1736
17:20, 15 февраля, 2019

Насвай назвали приоритетной версией заражения ульяновских суворовцев паразитами

1601
09:45, 15 февраля, 2019

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1447
09:31, 19 февраля, 2019

Владимир Машков объявил о завершении карьеры в кино

1245
16:22, 15 февраля, 2019

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

19:00, 20 февраля, 2019
1334

Весь Судан остался без электричества

1175
14:42, 16 февраля, 2019

Япония думает отменить краткосрочные визы для россиян

1050
11:00, 15 февраля, 2019

Американец убил 5 человек после того, как его уволили

1001
12:30, 16 февраля, 2019

В Амстердаме хотят реформировать знаменитый квартал Красных фонарей

907
10:50, 17 февраля, 2019