Суд оштрафовал жительницу Удмуртии за избиение собственного ребенка, а сын мать простил

Информацию об этом разместили на сайте Глазовского районного суда.

Глазов. Удмуртия. Жительницу Удмуртии обвинили в нанесении побоев своему несовершеннолетнему сыну. Информацию об этом разместили на сайте Глазовского райсуда.

Сообщается, что в отношении женщины составили протокол о совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 6.1.1 КоАП России, за совершение насильственных действий, причинивших физическую боль. В судебном заседании обвиняемая с протоколом об административном правонарушении согласилась и свою вину признала. Потерпевший ребёнок простил свою мать за содеянное.

Разрешая спор, суд пришел к выводу, что виновность женщины нашла своё полное подтверждение в собственных пояснениях. Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в минимальном размере 5 000 руб.

Постановление суда в законную силу не вступило.