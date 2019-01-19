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Суд оштрафовал жительницу Удмуртии за избиение собственного ребенка, а сын мать простил

13:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
13:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
242
0
#дети\n#Глазов\n#штрафы\n#Удмуртия\n#суд\n#побои
Фото: pixabay.com
242
0

Информацию об этом разместили на сайте Глазовского районного суда.

Глазов. Удмуртия. Жительницу Удмуртии обвинили в нанесении побоев своему несовершеннолетнему сыну. Информацию об этом разместили на сайте Глазовского райсуда.

Сообщается, что в отношении женщины составили протокол о совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 6.1.1 КоАП России, за совершение насильственных действий, причинивших физическую боль. В судебном заседании обвиняемая с протоколом об административном правонарушении согласилась и свою вину признала. Потерпевший ребёнок простил свою мать за содеянное.

Разрешая спор, суд пришел к выводу, что виновность женщины нашла своё полное подтверждение в собственных пояснениях. Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в минимальном размере 5 000 руб.

Постановление суда в законную силу не вступило.

13:30, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
242
0
#дети\n#Глазов\n#штрафы\n#Удмуртия\n#суд\n#побои

 

 

 


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