Таксиста из Сарапула лишили водительских прав из-за заболевания, связанного с наркотиками

Мужчина обязан сдать водительское удостоверение в местный отдел ГИБДД.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле таксиста лишили водительских прав. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина имеет заболевание, связанное с употреблением наркотических средств.

Установлено, что сарапульчанин страдает заболеванием, связанным с употреблением наркотических средств, и состоит на учёте у нарколога. Работать таксистом при этом запрещено.

Решением Сарапульского горсуда ответчик обязан в течение трёх рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу сдать водительское удостоверение в территориальный отдел ГИБДД.

Отмечается, что вопрос исполнения законодательства о медицинском обеспечении безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле прокуратуры Сарапула.