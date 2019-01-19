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Таксиста из Сарапула лишили водительских прав из-за заболевания, связанного с наркотиками

11:20, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
11:20, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
293
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#наркотики\n#Сарапул\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#такси
Фото: pixabay.com
293
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Мужчина обязан сдать водительское удостоверение в местный отдел ГИБДД.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле таксиста лишили водительских прав. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина имеет заболевание, связанное с употреблением наркотических средств.

Установлено, что сарапульчанин страдает заболеванием, связанным с употреблением наркотических средств, и состоит на учёте у нарколога. Работать таксистом при этом запрещено.

Решением Сарапульского горсуда ответчик обязан в течение трёх рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу сдать водительское удостоверение в территориальный отдел ГИБДД.

Отмечается, что вопрос исполнения законодательства о медицинском обеспечении безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле прокуратуры Сарапула.

11:20, 19 января, 2019
Дмитрий Стрелков
293
0
#наркотики\n#Сарапул\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#такси

 

 

 


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