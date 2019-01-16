play
pause
  • $ 67.08 ↓
  • € 76.95 ↓

Следователи в Ижевске проверят информацию о тараканах в столовой лицея №56

17:20, 16 января, 2019
Анна Торхова
17:20, 16 января, 2019
Анна Торхова
227
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники\n#насекомые
Фото: Facebook: София Гунина
227
0

Родители школьников обратились в союз потребителей.

Ижевск. Удмуртия. Следователи начали проверку после публикации в соцсети Facebook фотографий блюд с тараканами в столовой лицея №56 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Родители школьников обратились в республиканскую организацию Союз потребителей. «Это просто безобразие! Чем кормят наших деток? Будем разбираться вместе с контролирующими органами», - сообщается в соцсети.

Sofia Gunina

Слабонервным не смотреть! Сегодня в УРОО Союз потребителей обратились родители школьников ижевского лицея №56. Это просто безобразие! Чем кормят наших деток? Будем разбираться вместе с...

Следственный отдел по Индустриальному району Ижевска начал проверку по статье 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Отмечается, что подобные случаи с насекомыми были уже не раз, однако мер к их устранению не принималось.

Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

17:20, 16 января, 2019
Анна Торхова
227
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники\n#насекомые

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

12:35, 10 января, 2019
4444

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

4008
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2578
16:30, 11 января, 2019

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

2522
12:10, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2121
09:00, 11 января, 2019

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

13:25, 09 января, 2019
2617

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

2239
17:50, 09 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1941
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1857
12:16, 12 января, 2019

В Уфе артистов шапито задержали на глазах зрителей во время представления

1285
16:35, 10 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
6312

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1325
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

1136
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

1049
12:36, 09 января, 2019

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

988
18:30, 11 января, 2019