Следователи в Ижевске проверят информацию о тараканах в столовой лицея №56

Родители школьников обратились в союз потребителей.

Ижевск. Удмуртия. Следователи начали проверку после публикации в соцсети Facebook фотографий блюд с тараканами в столовой лицея №56 Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Родители школьников обратились в республиканскую организацию Союз потребителей. «Это просто безобразие! Чем кормят наших деток? Будем разбираться вместе с контролирующими органами», - сообщается в соцсети.

Sofia Gunina Слабонервным не смотреть! Сегодня в УРОО Союз потребителей обратились родители школьников ижевского лицея №56. Это просто безобразие! Чем кормят наших деток? Будем разбираться вместе с...

Следственный отдел по Индустриальному району Ижевска начал проверку по статье 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Отмечается, что подобные случаи с насекомыми были уже не раз, однако мер к их устранению не принималось.

Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.