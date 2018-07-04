Удмуртия выкупит у частных инвесторов построенные ими ясли

Подписаны распоряжения о предоставлении в аренду участков для строительства новых яслей без проведения торгов.

Ижевск. Удмуртия. Частные инвесторы построят в Удмуртии 15 новых яслей, которые потом выкупит регион. На официальном портале главы и правительства Удмуртской Республики опубликованы документы о предоставлении строительным организациям без проведения торгов в аренду земельных участков в различных городах и районах региона «для реализации инвестиционного проекта», связанного с возведением дошкольных организаций.

Как пояснили информационному агентству «Сусанин» в республиканском Минстрое, всего планируется построить 15 яслей. В районах появятся типовые помещения на 80 детей каждое. После завершения работ новые детские сады у инвестора за счет федеральных и региональных средств выкупит Удмуртия.

В настоящее время выделены участки для строительства в: Якшур-Бодье (ООО «Инвестиционно-строительная компания "Запад"»), Кезу (производственный кооператив «Дебесская Строительная Организация»), Воткинске (ООО «Аудит-Сервис»), Сарапуле (ООО «Дельта-Дом», 2 участка), Балезино (ООО «СтройКом», 2 участка), Завьяловском районе (ООО «Дельта-Строй», 2 участка), Малой Пурге (ООО «Группа компаний Агат»), Игре (ООО «Радиус-М», 3 участка), Уве (ООО «Престиж», 2 участка).

Напомним, что Удмуртии на два года выделили более 1 млрд рублей на строительство яслей по федеральной программе. Из этой суммы 632 млн рублей – финансирование этого года. По данным на начало марта этого года в республике 19 тыс. детей от 1,5 до 3 лет стояли в очереди в сады. Лидером по нехватке мест является Завьяловский район. В России очередь в ясли составляет порядка 327 тыс. человек.