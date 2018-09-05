play
pause
  • $ 68.27 ↑
  • € 79.02 ↑

Житель Воткинска от скуки «похитил» 8-летнего ребенка

11:34, 05 сентября, 2018
Диана Ворончихина
11:34, 05 сентября, 2018
Диана Ворончихина
1143
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: pixabay.com
1143
0

Ранее неоднократно судимый мужчина закрыл мальчика с своей квартире и угрожал ему ножом.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска подозревают в незаконное лишение свободы 8-летнего мальчика. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

Установлено, что 50-летний мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за такое же преступление. Он вышел из тюрьмы, где провел 32 года, 13 августа 2018 года. Вечером 4 сентября подозреваемый встретил на улице мальчика и попросил его помочь донести ему сумки до квартиры. Школьник согласился, злоумышленник привел его к себе домой и запер. Он удерживал мальчика полтора часа и угрожал ножом. Однако ребенок успел позвонить маме, которая сразу обратилась в полицию. 

Сотрудники правоохранительных органов установили место нахождение мальчика и задержали подозреваемого. Мальчику никакого вреда не причинено.

На допросе мужчина пояснил, что он привел школьника к себе домой, потому что ему стало скучно.

11:34, 05 сентября, 2018
Диана Ворончихина
1143
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на билеты после появления в Удмуртии «Аэрофлота»

09:30, 30 августа, 2018
15835

Появились цены на рейсы «Аэрофлота» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск

12377
12:29, 29 августа, 2018

Житель Удмуртии упал с обрыва и несколько дней провел без еды и воды

10783
17:52, 04 сентября, 2018

Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка в Ижевске

6820
15:35, 29 августа, 2018

В Ижевске пьяный водитель без прав врезался в троллейбус

4856
13:10, 30 августа, 2018

В Сочи после посадки загорелся самолет авиакомпании «Ютэйр» с пассажирами на борту

10:15, 01 сентября, 2018
3454

ФСИН рассказала, во сколько рублей обходится содержание заключенных в России

3131
12:45, 03 сентября, 2018

Четырех российских биатлонистов поймали на допинге

2531
16:50, 30 августа, 2018

Пришедшие проститься с Иосифом Кобзоном проводили певца аплодисментами

2245
14:34, 02 сентября, 2018

Ростуризм уточнил количество пострадавших россиян в ДТП в Турции

2169
12:50, 29 августа, 2018

На борту самолета Детройт – Париж ввели режим ЧС

12:40, 31 августа, 2018
8572

Медвежонок облюбовал гамак на заднем дворе дома жительницы США

3013
15:09, 02 сентября, 2018

В СБУ опровергли причастность Киева к убийству главы ДНР Захарченко

2171
19:23, 01 сентября, 2018

Олимпийский чемпион из Германии Кристиан Шенк признался в употреблении допинга

2088
10:30, 29 августа, 2018

Украина подготовила пакет документов для денонсации договора о дружбе с Россией

2071
19:00, 30 августа, 2018

Мультимедиа

Передача квартиры в третьем, финальном доме жилого комплекса «Добродом»

Удмуртия в минуту: ситуация на Камбарском машзаводе и выбор дорог для ремонта

04 сентября, 2018

Фестиваль "Тыло толэзь" ("Огненная луна")

04 сентября, 2018