Житель Воткинска от скуки «похитил» 8-летнего ребенка

Ранее неоднократно судимый мужчина закрыл мальчика с своей квартире и угрожал ему ножом.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинска подозревают в незаконное лишение свободы 8-летнего мальчика. Об этом сообщает следственное управление СК России по Удмуртии.

Установлено, что 50-летний мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за такое же преступление. Он вышел из тюрьмы, где провел 32 года, 13 августа 2018 года. Вечером 4 сентября подозреваемый встретил на улице мальчика и попросил его помочь донести ему сумки до квартиры. Школьник согласился, злоумышленник привел его к себе домой и запер. Он удерживал мальчика полтора часа и угрожал ножом. Однако ребенок успел позвонить маме, которая сразу обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили место нахождение мальчика и задержали подозреваемого. Мальчику никакого вреда не причинено.

На допросе мужчина пояснил, что он привел школьника к себе домой, потому что ему стало скучно.