В Удмуртии водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода и скрылся

Позднее мужчину удалось задержать.

Ижевск. Удмуртия. На объездной дороге Ижевска вблизи СНТ «Октябрь» водитель «Лексуса» сбил пешехода. 52-летняя женщина погибла на месте, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 25 августа около 22:00. После аварии водитель иномарки скрылся.

Позднее сотрудникам удалось задержать 37-летнего мужчину, сбившего пешехода.