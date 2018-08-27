В Удмуртии водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода и скрылся

Позднее мужчину удалось задержать.
Ижевск. Удмуртия. На объездной дороге Ижевска вблизи СНТ «Октябрь» водитель «Лексуса» сбил пешехода. 52-летняя женщина погибла на месте, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
ДТП произошло 25 августа около 22:00. После аварии водитель иномарки скрылся.
Позднее сотрудникам удалось задержать 37-летнего мужчину, сбившего пешехода.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года