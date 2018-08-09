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Более 3 тыс квартир и почти столько же частных домов остались без света в Ижевске

13:06, 09 августа, 2018
Ксения Чернова
13:06, 09 августа, 2018
Ксения Чернова
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#энергетика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество
Фото: Pixabay
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Под отключение попали улицы Азина, Леваневского, Фурманова, Стадионная, Пермская и так далее.

Ижевск. Удмуртия. 3245 квартир и 2968 частных домов на два часа остались без света в Ижевске. Отключение электричества произошло в микрорайоне Татарбазар из-за повреждения воздушно-кабельной линии, сообщает пресс-служба Ижевских электросетей.

«Отключение произошло в 9:51. В микрорайоне работает аварийно-выездная бригада. Параллельно выясняются причины повреждения», - отмечалось в сообщении.

Под отключение попали улицы Азина, Леваневского, Фурманова, Стадионная, Пермская и так далее. Без света остаются не только частные и многоквартирные дома, но и три детских сада, две школы.

Позже стало известно, что в 12:09 электроснабжение в районе восстановили.

13:06, 09 августа, 2018
Ксения Чернова
126
0
#энергетика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество

 

 

 


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