Более 3 тыс квартир и почти столько же частных домов остались без света в Ижевске

Под отключение попали улицы Азина, Леваневского, Фурманова, Стадионная, Пермская и так далее.

Ижевск. Удмуртия. 3245 квартир и 2968 частных домов на два часа остались без света в Ижевске. Отключение электричества произошло в микрорайоне Татарбазар из-за повреждения воздушно-кабельной линии, сообщает пресс-служба Ижевских электросетей.

«Отключение произошло в 9:51. В микрорайоне работает аварийно-выездная бригада. Параллельно выясняются причины повреждения», - отмечалось в сообщении.

Под отключение попали улицы Азина, Леваневского, Фурманова, Стадионная, Пермская и так далее. Без света остаются не только частные и многоквартирные дома, но и три детских сада, две школы.

Позже стало известно, что в 12:09 электроснабжение в районе восстановили.