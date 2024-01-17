Из-за усиления ветра в Селтах произошла авария на электросетях

Селты. Удмуртия. Из-за усиления ветра в Селтах несколько социальных объектов остались без электричества. На момент 17 января авария устранена. Об этом сообщил глава Селтинского района Василий Протопопов на своей странице «ВКонтакте».

Под отключение попали районная больница, детские сады №1 и №5, а также школа. В связи с этим занятия в школе перенесли на 10:00, а детские сады взяли выходной.

Кроме того, электроснабжения лишились улицы Ленина, Пушкинская, Комсомольская, Колхозная, Береговая, Пролетарская, Луговая, Первомайская, Кирова, Молодёжная, Мелиораторов, Сосновая, Советская, Строителей, Механизаторов, и два переулка – Береговой и Почтовый.

2046 человек и 755 домов остались без электричества.

Ветер остаётся сильным, поэтому если вы заметите нарушения или повреждения энергообъектов, позвоните по бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» по номеру 8-800-220-02-20, рассказывает глава Селтинского района.