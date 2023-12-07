В Алнашском районе более 1000 жителей остались без электричества

Алнаши. Удмуртия. В Алнашском районе более 1000 человек остались без электричества. Причину аварийного отключения уже нашли, в настоящее время неисправность ликвидируют. Об этом сообщил глава района Алексей Семенов на своей странице «ВКонтакте».

7 декабря в 04:50 произошло аварийное отключение электричества, из-за чего без источника энергии остались более 1000 жителей 10 деревень.

Причиной отключения стал вышедший из строя изолятор между деревнями Кадиково и Серп.

«Аварийная бригада электриков оперативно приступила к поискам места аварии. Социальные объекты — школы (здесь занятия отменены в связи с морозами), детские сады подключены к автономным генераторам», — прокомментировал глава района.

В течение двух часов неисправность должны ликвидировать.