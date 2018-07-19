Иномарка протаранила «Газель» в Удмуртии: один человек погиб и 6 пострадали

Предполагается, что водитель иномарки был «под кайфом».

Семёново. Удмуртия. Серьезная авария произошла на дороге Ижевск – Воткинск. В среду, 18 июля, мужчина за рулем «Хендая» протаранил «Газель». Как сообщил информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

«Мужчина управлял автомобилем «Хендай», ему не принадлежавшим. Выехал на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем «Газель». Водитель «Хендая» скончался на месте, пока его личность не установлена», - отметил представитель Госавтоинспекции.

В «Газели» травмы получили 6 человек, всех их доставили в больницу. Очевидцы произошедшего в соцсети ВКонтакте отметили, что водитель иномарки был «под кайфом».

«Все обстоятельства полиция устанавливает, в том числе вопрос завладения транспортным средством. Проводится экспертиза для определения наличия опьяняющих веществ, в том числе наркотических, в организме водителя», - подчеркнул Вычужанин.

По его словам, владельца «Хендая» удалось найти. Выяснилось, что он сдал автомобиль по договору аренды другому физическому лицу.