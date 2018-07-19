play
pause
  • $ 62.44 ↑
  • € 73.24 ↑

Иномарка протаранила «Газель» в Удмуртии: один человек погиб и 6 пострадали

12:10, 19 июля, 2018
12:10, 19 июля, 2018
704
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#Завьялово
Фото: vk.com/iggs18
704
0

Предполагается, что водитель иномарки был «под кайфом».

Семёново. Удмуртия. Серьезная авария произошла на дороге Ижевск – Воткинск. В среду, 18 июля, мужчина за рулем «Хендая» протаранил «Газель». Как сообщил информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

«Мужчина управлял автомобилем «Хендай», ему не принадлежавшим. Выехал на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем «Газель». Водитель «Хендая» скончался на месте, пока его личность не установлена», - отметил представитель Госавтоинспекции.

В «Газели» травмы получили 6 человек, всех их доставили в больницу. Очевидцы произошедшего в соцсети ВКонтакте отметили, что водитель иномарки был «под кайфом».

«Все обстоятельства полиция устанавливает, в том числе вопрос завладения транспортным средством. Проводится экспертиза для определения наличия опьяняющих веществ, в том числе наркотических, в организме водителя», - подчеркнул Вычужанин.

По его словам, владельца «Хендая» удалось найти. Выяснилось, что он сдал автомобиль по договору аренды другому физическому лицу.

12:10, 19 июля, 2018
704
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#Завьялово

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10532

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

7560
08:30, 13 июля, 2018

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

7549
12:36, 18 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

7109
14:13, 12 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

6904
11:31, 13 июля, 2018

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

16:22, 13 июля, 2018
2087

Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

2060
14:44, 12 июля, 2018

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

2048
14:30, 14 июля, 2018

Бельгия обыграла Англию и заняла третье место на ЧМ по футболу

1887
19:59, 14 июля, 2018

В Екатеринбурге восстановили место расстрела царской семьи Романовых

1828
11:27, 12 июля, 2018

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

13:53, 13 июля, 2018
2056

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

2055
18:35, 13 июля, 2018

В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

2019
13:50, 12 июля, 2018

Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

1924
10:06, 14 июля, 2018

В Афганистане боевики захватили заложников в здании департамента образования

1794
18:40, 12 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: новости авиакомпаний и перевернувшийся КамАЗ

18 июля, 2018

Удмуртия в минуту: утилизация боеприпасов в Пугачево и священник-байкер

17 июля, 2018

Конференция по развитию производственных систем «КОМОС ГРУПП»

17 июля, 2018