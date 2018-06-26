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Пьяный водитель «Инфинити» перевернулся на улице Автозаводской в Ижевске

13:42, 26 июня, 2018
13:42, 26 июня, 2018
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#видео\n#Удмуртия
Фото: Pixabay
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Видео с искореженной иномаркой появилось в соцсети ВКонтакте.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске «Инфинити» перевернулось на кольце улиц Автозаводской и Ворошилова. Как рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, ДТП произошло в субботу, 23 июня, в 06:10.

«Автомобилем управлял мужчина 1980 года рождения. В отношении него составлен материал по части 2 статьи 12.26 КоАП («Отказ от медицинского освидетельствования»). Материалы направлены в суд. От оформления ДТП водитель отказался», - рассказал Вычужанин.

Очевидцы произошедшего опубликовали видео с перевернувшейся машиной группе ИГГС в соцсети ВКонтакте.


13:42, 26 июня, 2018
1186
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#видео\n#Удмуртия

 

 

 


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